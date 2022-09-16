ضبط سائق بتهمة سرقة منزل سيدة بمنطقة الشيخ زايد

أقدم سائق على سرقة منزل سيدة تحمل جنسية دولة عربية في الشيخ زايد، وألقى ضباط المباحث القبض على المتهم، وأرشد عن المسروقات، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

بلاغ

كانت البداية عندما ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، من سيدة اتهمت فيه السائق الخاص بها بسرقة منزلها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأ رجال المباحث في رصد تحركات المتهم، وألقى ضباط المباحث القبض على السائق، واعترف بسرقة منزل السيدة، وأرشد عن المسروقات.

وتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي كلف رجال المباحث باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهم، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

عقوبة السرقة

أما عن عقوبة السرقة طبقًا لقانون العقوبات، قال أحمد عزت المحامي لـ«الوطن»، إن جريمة السرقة بحسب تصنيف عقوبتها جناية ويعاقب عليها بالسجن المؤبد إذا توافرت شروط خمسة حددها القانون مادة 313، أن جريمة السرقة تعد جنحة إذا لم يتوافر فيها الظروف المشددة، ويعاقب عليها بالحبس طبقا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.