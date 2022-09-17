مقتل 5 جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي على «دمشق»

أفادت وسائل إعلام سورية، بمقتل 5 جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي على العاصمة «دمشق»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن 5 عسكريين استشهدوا جراء عدوان إسرائيلي على «مطار دمشق الدولي» وبعض النقاط بالريف الجنوبي، فيما وقعت بعض الخسائر المادية.

العدوان الإسرائيلي جاء من شمال شرقي «بحيرة طبريا»

وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة «سانا»، أنه حوالي الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة من فجر اليوم السبت بالتوقيت المحلي «11:45 بتوقيت القاهرة»، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرقي «بحيرة طبريا» مستهدفا المطار وبعض النقاط جنوبي دمشق.

وأشار المصدر العسكري السوري، إلى تصد وسائل الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

وفي وقت سابق، من اليوم السبت، أعلنت وكالة الأنباء السورية، تصدي دفاعات بلادها لصواريخ معادية في أجواء العاصمة «دمشق»،وريفها، مشيرة إلى إسقاط عدداً منها.

ويعد القصف الإسرائيلي على سوريا، رقم 25 منذ بداية العام الجاري 2022.وأشارت وسائل إعلام سورية، إلى قصف إسرائيلي، على مواقع في «مزارع الغسولة» قرب «مطار دمشق الدولي» ومحيط منطقة «السيدة زينب» ومنطقة «الكسوة» في ريف دمشق تتمركز فيها ميليشيات موالية ل«طهران».