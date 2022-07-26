بطارية روسية تطلق النار على طائرات إسرائيلية في سوريا

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني جانتس، إن بطارية روسية أطلقت النار على طائرات إسرائيلية في سوريا في شهر مايو.

بطارية روسية مضادة للطائرات

وأضاف جانتس في تصريحات خلال مقابلة في اللجنة القومية بالتعاون مع القناة الـ«13» الإسرائيلية: «بطارية روسية مضادة للطائرات أطلقت صاروخا تجاه مقاتلات إسرائيلية خلال تنفيذها هجوما في سوريا قبل شهرين».

وتابع وزير الجيش الإسرائيلي: «كان هذا حدثا لمرة واحدة، مقاتلاتنا لم تكن في المنطقة، الوضع مستقر، لكننا ندرس هذا الحدث كأننا فقط اليوم بدأنا ومن الجيد أننا نقوم بذلك وهكذا نحن نتصرف».

الحدث الأول من نوعه

ووفقا للقناة الإسرائيلية أطلقت بطارية دفاعية روسية لأول مرة صاروخا تجاه مقاتلات الجيش الإسرائيلي في شهر مايو، مشيرة إلى أن السوريين أطلقوا صواريخهم عندما ابتعدت المقاتلات الإسرائيلية من منطقة الهجوم، وأطلقت البطارية الروسية عددا من الصواريخ في الجو.

وأشار جانتس إلى أن الصواريخ لم تشكل تهديدا على مقاتلات الجيش الإسرائيلي، ولم تستهدف رادارات البطارية المقاتلات إلا أن الحديث يدور عن حدث استثنائي.