3 أصدقاء يحصدون 3 ميداليات ذهبية في المصارعة الرومانية: هدفنا الأولمبياد

نجح 3 أصدقاء من أبناء محافظة المنوفية، في حصد ثلاث ميداليات في المصارعة الرومانية في أولمبياد الطفل المصري، التي أقيمت في مركز شباب الجزيرة والمركز الأوليمبي بالقاهرة، خلال الأيام الماضية، وهم: عمرو علي عطا، والذي حصد ذهبية وزن 52، وزياد محمد صلاح، والذي حصد ذهبية وزن 49، بينما حصل أحمد محمود صبر على فضية وزن 84 كيلو.

واستطاع الأصدقاء الثلاثة تحويل صداقتهم إلى نجاح في بطولات المصارعة الرومانية على مستوي الجمهورية، واستقبلهم لاعبو المصارعة في المنوفية بترحاب بعد نجاحهم في الحصول على الميداليات ممثلين عن نادي كفر المصيلحة في شبين الكوم، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورهم احتفاءً بهم، وتشجيعًا لهم على النجاح في الفترة المقبلة.

مدرب الأصدقاء الثلاثة: سعيد بإنجازهم

وأكد خليل إبراهيم مدرب المصارعة الرومانية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سعيد بعد تحقيق الفوز بهذه الميداليات الذهبية والفضية في بطولة أولمبياد الطفل بعد جهد وعرق طوال أيام السنة وتدريب لهؤلاء الأبطال، مشيرًا إلى أنه يذهب إلى نادي كفر المصيلحة يومين كل الأسبوع ليدرب هؤلاء الشباب.

عمرو: قادرون على المنافسة في بطولات عالمية

وقال «عمرو علي» أحد الشباب الأصدقاء الثلاثة، والحاصل على بطولة الجمهورية 5 مرات سابقة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فخور بما حققه خلال الفترة الماضية في المصارعة الرومانية، متمنيًا أن يشارك في الأولمبياد القادمة لكي يتمكن من تحقيق ميداليات ذهبية يضيفها إلى سجل أبطال مصر، مؤكدًا أنه وزملائه قادرون على المنافسة على أقوى البطولات المحلية والدولية القادمة.