«سعاد» بطلة الجمهورية 7 مرات في المصارعة الرومانية: حلمي بطولة العالم

نجحت سعاد أسامة عبدالدايم، 20 سنة، في الحصول على بطولة الجمهورية 7 مرات في المصارعه الرومانيه النسائية، وبالرغم من ذلك لم تشارك في بطولات دولية سواء إفريقية أو عالمية، ما دفعها لمطالبة وزارة الشباب والرياضة بالتدخل لمساعدتها في تنفيذ حلمها بتمثيل مصر في البطولات الكبرى الإقليمية والدولية.

«سعاد»: لم أشارك في بطولة دولية

بدأت «سعاد» ممارسة رياضة المصارعة الرومانية منذ 7 سنوات، عندما جاءت لأول مرة إلى مركز شباب شبين الكوم. تروي لـ«الوطن»، أنها لم تتخيل أن تكون بطلة في يوم من الأيام، لكن المدرب الخاص بها اكتشفها وعزم على أن تكون بطلة، وهو ما تحقق بالفعل، إذ حصلت على بطولة الجمهورية 7 مرات وزن 62 كيلو جراما.

وتتمنى بطلة مصر في المصارعة الرومانية أن تشارك في بطولات دولية، لأن هذا حقها بعد التتويج بهذا العدد من البطولات المحلية. تؤكد أنها إذا شاركت في بطولة العالم ستحصل على الميدالية الذهبية لأنها على استعداد دائم لهذه المواجهات، حيث تذهب للتدريب يوميا للحفاظ على مستواها، وتأمل في أن تصبح واحدة من كثيرين من أبناء محافظة المنوفية الذين استطاعوا حصد بطولات دولية.

المدرب: مستوى «سعاد» يؤهلها أن تكون بطلة العالم

وقال خليل إبراهيم مدرب «سعاد»، إن من حقها المشاركة في البطولات الدولية لا سيما أنها حققت بطولة الجمهورية 7 مرات، مشيرا أن مستواها يؤهلها أن تكون بطلة العالم نظرا لموهبتها التي تتميز بها، مطالبا الاتحاد المصري للمصارعة الرومانية بالنظر إلى هذه المواهب والاستفادة بها في رفع علم مصر عاليا دون تقاعس من المسؤولين.