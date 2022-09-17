نور النبوي: سافرت فرنسا لدراسة الاقتصاد ورسبت في أول سنة

أعرب نور خالد النبوي عن سعادته باستقلاليته في المجال الفني مشيرًا إلى أنه يحب التمثيل، موضحًا: «أنا بحب التمثيل وأنا عارف أنا عايز أعمل إيه، ودي حاجة معرفتهاش بدري بس عرفت إني عايز أبقى ممثل، وأنا بحب السينما وعايز أمثل وكل يوم بصحى عشان الهدف ده».

وأوضح النبوي خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه درس الاقتصاد ولم يدرس التمثيل، لافتًا إلى أنه سافر لفرنسا لدراسة الاقتصاد امتثالًا لرغبة أسرته، باعتبار دراسة الاقتصاد مضمونة وأعاد دراسة السنة الأولى بعد رسوبه فيها.

عمل في مسرح مقابل مشاهدة المسرحيات

وأشار نور النبوي إلى أنه كان يعمل في أحد المسارح هناك كعامل قطع التذاكر مقابل مشاهدته للمسرحيات، لافتًا إلى أنه عمل لفترة في سينما وفوجئ بأن أصحاب السينما يعرفون يوسف شاهين وعمر الشريف وجميل راتب.

وتحدث نور النبوي عن علاقته بوالده الفنان خالد النبوي لافتًا إلى أنه يرفض أن يناديه بـ«بابا» ويقول له «خالد» معتبرًا أنه مازال شابًا ولا يحب أن يكبره في السن، موضحًا: «هو خالد وبقوله يا خلود وهو صاحبي من وأنا في الجامعة بدأت أقوله يا خلود أو يا خالد وهو بيحب كده».