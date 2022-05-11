الفنانة عواطف حلمي تدعو لحفيدها نور خالد النبوي: ربنا يبعد عنه العين

قالت الفنانة الكبيرة عواطف حلمي، خلال برنامج «نص الحدوتة» المذاع عبر قناة «CBC»، والذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، وكشفت عواطف حلمي عن كونها جدة نور النبوي نجل الفنان خالد النبوي، وعن النصيحة التي قدمتها عواطف حلمي لحفيدها فقالت: «هو موهوب وله حضور كبير لكن والله ما كنت عاوزاه يدخل التمثيل لأن سكة الفن دي صعبة ولازم الفنان ينحت في الصخر عشان يطلع بس هو نصيبه كده فالحمد الله وهو عسل الله أكبر عليه ربنا يبعد عنه العين».

وخلال الحلقة بكت عواطف حلمي عندما عرض لها عدة مشاهدة من مسيرتها الفنية، وقالت عواطف أنها تتأثر بسرعة بأي شيء وخاصة عندما يتم عرض مشاهد من مسيرتها الفنية.

عواطف حلمي وشبرا

كما تحدثت «عواطف» عن ذكرياتها مع حي شبرا التي قضت به أكثر من 50 عاما، وأنها تحب شبرا والأجواء الشعبية المصرية الأصيلة الموجودة هناك، مشيرة إلى أنها رغم عيشها حاليا في مدينة الرحاب إلا أنها تشتاق من فترة إلى الأخرى لحي شبرا.

وأضافت «عواطف» أنها تعود للإقامة في منطقة شبرا في فترة تصوير أي عمل جديد، وذلك لقرب شبرا من وسط البلد على عكس مدينة الرحاب البعيدة عن معظم أماكن التصوير.

نجل خالد النبوي وجدته

يذكر أن عواطف حلمي لم تعلن من قبل قرابتها بنور النبوي نجل الفنان خالد النبوي في أية من اللقاءات التليفزيونية السابقة، وذيع صيت نور النبوي في رمضان الماضي بمسلسل «راجعين يا هوى» والذي قدمه مع والده خالد النبوي وحقق نجاحا كبيرا في رمضان.