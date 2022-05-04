هل اشتراكه في «راجعين يا هوى» بالواسطة؟.. نور خالد النبوي يرد

أجاب نور خالد النبوي على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول دوره «طارق أبوالهنا»، في مسلسل «راجعين يا هوى»، والتي وجهته له قائلة: «ألم تقلق خاصة أنك تلقيت الدور قبله بثلاثة أيام فقط أن يقال عنك إنها واسطة ؟»، قائلا: «مالحقتش أفكر هي واسطة ولا لا؟».

اشتراكي في عمل مع خالد النبوي حلم حياتي

وأضاف نور خالد النبوي في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، «أنا اللي أعرفه أن المخرج محمد سلامة هاتفني وقال لي إن هناك مسلسل به 11 حلقة سيرسلها لي بعد اعتذار ممثل عنه على أن نلتقي بعد القراءة، وبالفعل قرأت وتوجهت له وأحببت شخصية طارق جدا».

وأكمل: «الدور كان متحضر وجاهز وقرأت السيناريو وحبيته جداً وعشقته»، ورداً على سؤال «الحديدي»: «هل ساورك القلق أنك ستعمل مع والدك خالد النبوي؟»، فرد: «أنا لا أتعامل مع الفنان خالد النبوي كوالدي لكن هو الأستاذ خالد النبوي وفي البيت مش بقله يا بابا بقوله يا خالد».

وواصل: «أنا بحب أستاذ خالد النبوي كفنان، وكان نفسي أشتغل معاه طبعا»، وقاطعته «الحديدي»، قائلة: «هل أحببت التمثيل بسبب والدك؟»، ليرد: «أكيد دي نسبة من حبي لفكرة التمثيل لأن أبويا هو من حببني في المسرح والأفلام والدراما».

كنت بزوغ وأروح المسرح في باريس

واستطرد: «أنا دارس إخراج مسرح، وكنت المفروض بدرس اقتصاد في الأول، ولكن كنت بزوغ وأروح المسرح في باريس لكن شقيقي التوأم ذاكر في تخصصه وكمل».

ووجهت «الحديدي»، سؤالاً للفنان خالد النبوي، قائلة: «عندما أخبرك نور أنه يحب مهنة التمثيل ويرغب في أن يعمل بها قبل دخوله للمجال ماهو رد فعلك؟»، ليجيب خالد النبوي: «في بادئ الأمر قلت لا، وكشف المخرج محمد سلامة أن نور النبوي هاتفه بعد تلقيه لعرض الدور وسأله : هل ضغط خالد النبوي باي شكل من الاشكال حتى أتلقى الدور فرددت عليه قائلاً : لا طبعاً مكنش عاوزك فيه اصلاً».