نور النبوي: «أدرس التيرم الأخير من التمثيل والمسرح أون لاين»

أعرب نور النبوي عن سعادته بالعمل في مسلسل «راجعين يا هوى«، مشيرا إلى أنه فخور بالعمل في عمل من بطولة خالد النبوي وقصة الكاتب الراحل الكبير أسامة أنور عكاشة، مؤكدا أنه استمتع للغاية في المسلسل وبشخصية طارق التي يعتبرها قريبة للغاية من قلبه.

دراسة نور النبوي

وعن دراسته، فقال نور لـ«الوطن» إنه يدرس التمثيل والمسرح في جامعتي سانتا مونيكا كوليدج، ونورثريدج بالولايات المتحدة الأميريكية، وقال إنه في العام الأخير ويدرس في الوقت الحالي أون لاين.

أما عن تخصصه في الكوميديا بعد شخصية طارق أبو الهنا، فقال نور إنه يعتبر دوره كوميدي في المسلسل، ويوجد به خطوط أخرى ولكنه يعتبر شخصية من الشخصيات الكوميدية خفيفة الظل، وقال إنه سيمثل الأدوار الجيدة ولكنه لم يقصد التخصص في شيء محدد.

وبخصوص العمل مع فريق «راجعين يا هوى»، فقال نور إنه استمتع بالعمل مع فريق العمل بأكمله سواء خالد النبوي أو وفاء عامر، وقال إنه يحبها للغاية، بالإضافة إلى سلمى أبو ضيف وأنوشكا وباقي فريق العمل، مؤكدا أنه يحبهم ويحب أن يشاركهم التمثيل مرات أخرى.

نور النبوي والبطولة المطلقة

وعن خطوة البطولة المطلقة، فأشار إلى أنه لا يشغل باله إلا بالدور الجيد والمهم لديه أن يقدم أدوارا جيدة في الفترة المقبلة، وأن تكون الأدوار متنوعة ومختلفة، وبخصوص مشاريعه القادمة، فقال نور إنه يحضر لمشروع ولكنه رفض الحديث عن تفاصيله.