نور خالد النبوي: «مشهد أحمد السقا لما قفز من الشلال حببني في السينما»

كشف الفنان الشاب نور خالد النبوي سبب تعلقه بمهنة التمثيل، لافتًا إلى أن مشهد قفز أحمد السقا في النهر ضمن أحداث فيلم أفريكانو هو الذي جعله يحب السينما، موضحًا: «خالد أخدني السينما لفيلم أفريكانو وشفت أحمد السقا وهو بينط من الشلال، وساعتها حسيت بالفرحة، وكان نفسي أعمل ده».

وأوضح نور النبوي خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه كان متيمًا بالسينما وكان يشاهد 5 أفلام يوميًا ثم ينزل إلى السينما ليشاهد فيلمًا جديدًا، ويشاهد الندوات والأفلام الكبيرة والمهمة، مضيفًا: «أنا كنت بنزل السينما أشوف فيلم لوحدي واعد اتفرج على ندوات وأشوف أفلام كبيرة وحلوة».

عمل في مسرح مقابل مشاهدة المسرحيات

وأشار نور النبوي إلى أنه لم يطلب من والده دعمه ليشارك في أعمال فنية، موضحًا: «مستحيل يكلم لي حد وأنا حابب ده، وأنا محبش أخد الأمور مجانا وأحب أخد الأمور بمجهودي، وعملت أوديشن واترفضت ومتقبلتش».