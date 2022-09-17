نور النبوي: «اللي يفتكر إني بشتغل بالواسطة من حقه وأنا عليا أثبت العكس»

أكد الفنان الشاب نور خالد النبوي أنه كان يخاف من اسمه وطلب أن يغيره ليكون بعيدًا عن اسم الفنان خالد النبوي، لافتًا إلى أن والده اقترح عليه اسم «نور صالح» كاسم فني نسبة لآخر اسم في بطاقته مشيرًا إلى أنه لا يحب اسم «نور خالد النبوي» كاسم فني.

نور: أتمنى الفصل بيني وبين والدي

وأوضح نور النبوي خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه لا يتضايق من كونه ابن خالد النبوي، ولكنه يتمنى الفصل بينه وبين اسم والده.

وأشار نور النبوي إلى أن والده كان لا يحب أن يدخل مجال التمثيل، معقبًا: «أي حد يفتكر إني دخلت بواسطة حقه وهو مش هيعرف التفاصيل، وانا بحترم أي آراء تقول كده وعليا، وأنا إثبات العكس والحاجات دي مش بتضايقني خالص».