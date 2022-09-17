استعدادات شرم الشيخ لمواجهة السيول قبل قمة المناخ.. سدود وبحيرات صناعية

قمة المناخ 2022 تعد أكبر حدث تستضيفه مدينة شرم الشيخ منذ تسعينات القرن الماضي، وتستعد محافظة جنوب سيناء لهذه القمة بصورة مختلفة، حيث جرى تنفيذ 27 مشروعا في مدينة السلام استعدادا لاستضافة القمة في نوفمبر المقبل.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تطوير شرم الشيخ شمل القطاعات المختلفة بالمدينة، موضحا أنه جرى وضع خطة لحماية المدينة من أخطار السيول، خاصة أن موسم السيول في جنوب سيناء يبدأ أكتوبر المقبل، والمدينة تستعد لاستضافة قمة المناخ نوفمبر المقبل.

دراسات لحماية شرم الشيخ من السيول

وأكد «فودة» أن مدينة شرم الشيخ من المدن التي تتعرض للأمطار كل عام وتتحول إلى سيول، وحدث العام الماضي سقوط أمطار غزيرة تسببت في سيول، موضحا أنه جرى إعداد دراسة لحماية المدينة من أخطار السيول استعدادا لاستضافة قمة المناخ بتكلفة تقدر بنحو نصف مليار حنيه، تشمل إنشاء سدود وبحيرات.

وأضاف أنه جرى تحديد جميع الأودية المؤثرة على مدينة شرم الشيخ والتي تصب في مناطق حيوية بالمدينة، وجرى إعداد دراسة هيدرولوجية كاملة عن هذه الأودية التي تؤدي إلى وصول السيول إلى قلب مدينة شرم الشيخ، وتبين أن هناك وديان تتسبب في حدوث السيول في مناطق خشبي والرويسات وأم مريخة.

وجرى عمل دراسات تحت إشراف وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، كما تم عمل اقتراحات لمجموعة من الأعمال للحد من آثار السيول على شرم الشيخ، تتمثل في إنشاء ثلاث سدود وبحيريتين صناعيتين.

أشهر الوديان في شرم الشيخ

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن هناك وديان معروفة تصب مياهها على مدينة شرم الشيخ، وبينها مجموعة من الوديان الفرعية التي تصب على الرويسات ومنطقة حي النور، وكذلك وادي خشبي الذي يصب في مدخل المدينة، أما وادي العاط يصب على منطقة خليج نعمة، ووادي أم مريخة والذي يصل إلى قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.

إنشاء سدود لحماية شرم الشيخ

وقال اللواء خالد فودة، إن وزارة الري والموارد المائية نفذت مجموعة من الأعمال لحماية شرم الشيخ من السيول، حيث جرى عمل سد إعاقة بمنطقة وادي خشبي، وسد إعاقة على وادي أم مريخة، وكذلك تم إنشاء سد العاط، بالإضافة لوجود مقترحات لزيادة الحماية من أخطار السيول بشرم الشيخ، بالتنسيق بين الموارد المائية والهيئة الهندسية.

سد العاط بخليج نعمة

وكانت مدينة شرم الشيخ تعرضت إلى سيول من الدرجة الأولى عام 1996، أثرت على منطقة خليج نعمة بالكامل، لذا جرى إعداد دراسة لحماية المنطقة، وتقرر إنشاء سد على وادي العاط يحمل نفس الاسم.

وتبلغ سعة سد العاط التخزينية 1.6 مليون متر مكعب، وأنشئ عام 1996، وهو عبارة عن سد تخزين ومفيض وثلاثة سدود مساعدة.