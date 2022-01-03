فودة: مشروع حماية جنوب سيناء من السيول أنقذنا من الخطر

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مشروع حماية جنوب سيناء من أخطار السيول الذي أمر به الرئيس السيسي حقق مبتغاه ونجح في إنقاذ عدد كبير من المناطق، إذ تمكن سد وادي العاط بمدينة شرم الشيخ من إنقاذ منطقة خليج نعمة السياحية من كارثة بعد احتجاز 250 ألف متر مكعب من المياه أمامه.

وأشار فودة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه تلقى تقرير من رؤساء كل مدينة يوضح أماكن السيول والخسائر التي سببتها وكميات المياه الموجودة، وموقف الطرق التي تعرضت للسيول.

وتابع المحافظ، أن مشروع وادي وردان براس سدر تمكن من حجز نحو 450 ألف متر مكعب، بحيرة اسلا في طور سيناء تمكنت من تخزين ما يقرب من مليون متر مكعب من المياه، وسدود وادي ميعر وحبران بطور سيناء احتجزت 250 ألف متر مكعب تقريبًا، سد سلاف بوادي فيران حجز ما يقرب من 50 ألف متر مكعب.

وأضاف المحافظ، أن أعمال إزالة آثار السيول التي تعرضت لها المحافظة قاربت على الانتهاء، إذ جرى إعادة فتح كل الطرق، وشفط تراكمات المياه الموجودة في بعض الشوارع والأحياء.

وأوضح المحافظ، أن جنوب سيناء من المحافظات المعرضة سنويًا للسيول، مضيفًا أن المحافظة لديها خطة معروفة لمواجهة هذه السيول، ولكن قد يغير السيل مجراه وهي ظاهرة طبيعية.

2 مليون متر مكعب مياه

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن كميات المياه التي سقطت على مدن المحافظة خلال يومين أكثر من نصف مليار متر مكعب من المياه، جرى تصريف معظم هذه الكميات تجاه البحر، حيث يسير السيل في مجراه الطبيعي، وجرى حجز ما يقرب من 2 مليون متر مكعب من المياه في بعض المناطق.

ولفت المحافظ، إلى أن السيول ضربت 6 مناطق على مستوى المحافظة وهي «رأس سدر، أبورديس، الطور، شرم الشيخ، دهب، طابا»، لافتًا إلى أن لجنة من الموارد المائية بالمحافظة توجهت إلى مناطق السيول، وتبين تخزين السدود والبحيرات نحو 2 مليون متر مكعب من المياه تستخدم في الشرب والزراعة.