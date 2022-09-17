العالم في 24 ساعة.. أمطار غزيرة بإيطاليا وزلزال يضرب الجزائر

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، الزلزال الذي ضرب «ولاية قالمة» الجزائرية، دون وقوع أضرار، فيما شهدت إيطاليا، مصرع 10 أشخاص جراء أمطار غزيرة وسط إيطاليا.

وأمس الجمعة، ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر «ولاية قالمة» الواقعة شمال شرقي الجزائر، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

مركز الزلزال على بعد 7 كيلومترات شمال شرقي «قالمة»

وأشار مركز «البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية»، في بيان ، إلى تسجيل الهزة الأرضية في الساعة الرابعة من فجر أمس الجمعة بالتوقيت المحلي « 05:00 بتوقيت القاهرة».

وأوضح «البحث في علم الفلك»، أن مركز الزلزال كان على بعد 7 كيلومترات شمال شرقي «قالمة».

بدورها، حذرت «هيئات الديوان الوطني للأرصاد الجوية» الجزائرية، من استمرار تساقط أمطار رعدية تتعدى 25ملم محليا حتى الساعة السادسة من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي «07:00 صباحا بتوقيت القاهرة».

وأشارت الهيئات الجزائرية، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار: «سوق أهراس-برج بوعريريج-بجاية-مسيلة-ميلة-أم البواقي-قالمة-تيزي وزو-عنابة-سطيف-قسنطينة-سكيكدة-جيجل- الطارف-البويرة»، وفقا لما ذكرته قناة «النهار» الجزائرية.

ولقى طفل جزائري يبلغ من العمر «11 عاما» جراء سقوط جدار قيد الإنشاء في منطقة البراكنية في بلدية الكريمية بـ«ولاية الشلف» غربي البلاد.

مصرع 10 أشخاص جراء أمطار غزيرة على «ماركي» وسط إيطاليا

وفي إيطاليا، لقي 10 أشخاص مصرعهم جراء أمطار غزيرة هطلت خلال اليومين الماضيين، على منطقة «ماركي» الواقعة وسط البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وحرمت أحياء من التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات وأغلقت المدارس أبوابها في المناطق الأكثر تضررًا في «ميناء أنكونا».

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، حالة الطوارئ في منطقة «ماركي»، مشيرا إلى صرف دفعة أولى لتمويل المساعدات الأولية.

دراجي يصرف 5 ملايين يورو لتمويل المساعدات الأولية

وصرف دراجي، دفعة أولى من 5 ملايين يورو لتمويل المساعدات الأولية. وقال دراجي في مؤتمر صحفي، إن هناك 10 قتلى و4 مفقودين، مشيرا إلى ازدياد الأعداد باستمرار.

وفي وقت سابق، أشار عناصر الإطفاء، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إلى إنقاذ عشرات الأشخاص لجأوا إلى الأشجار وأسطح المنازل.

#Maltempo #Ancona, 180 #vigilidelfuoco al lavoro: salvate nella notte decine di persone rifugiatesi sui tetti delle abitazioni e sugli alberi.

Più di 150 gli interventi effettuati, 7 persone decedute e 3 risultano disperse.

Nel filmato il lavoro a #Senigallia (AN) #16settembre pic.twitter.com/9KuzHkkFGr — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 16, 2022

من جانبه، أشار عمدة «بلدة كانتيانو»، أليساندرو بيتشيني، في تصريح لـ«أدنكرونوس»، إلى أن الوضع مأساوي، مضيفا أن «المركز التاريخي للبلدة لم يعد موجودًا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أكي» الإيطالية.