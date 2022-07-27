الإمارات توجه بدعم جهود الإنقاذ في المناطق المنكوبة بسبب الأمطار

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وزارة الداخلية بتحريك فرق الطوارئ والإنقاذ من كل الإمارات القريبة والتابعة لوزارة الداخلية، لدعم عمليات الإنقاذ في إمارة الفجيرة والمناطق الشرقية بالدولة، التي تعرضت لأمطار شديدة اليوم، وفقا نبأ عاجل بثته قناة «العربية».

تشكيل لجنة عاجلة لحصر أضرار السيول في الإمارات

كما جرى توجيه وزارة الداخلية، برفع تقرير مفصل حول الأضرار والبدء الفوري باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الممتلكات والأرواح، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية والبلديات في كل إمارات الدولة، وذلك وفقاً للحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على موقع تويتر.

إجراءات احترازية لمواجهة السيول على الإمارات

وأعلنت الحكومة الإماراتية، إجازة رسمية غدا وبعد غد للموظفين غير الضروريين في المناطق المتضررة من الأمطار والسيول.