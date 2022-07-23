«محسوس في الإمارات».. زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جنوب إيران
والزلزال كان محسوسا في مناطق مختلفة من الدولة
كتب:
سحر المكاوى
07:48 م | السبت 23 يوليو 2022
الإمارات
أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ «المركز الوطني للأرصاد» سجلت زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران مساء اليوم الساعة 20:07، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد في الإمارات في بيان له، أن الزلزال كان محسوسا في مناطق مختلفة من الدولة ولا تأثير له على الإمارات.