«محسوس في الإمارات».. زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جنوب إيران

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ «المركز الوطني للأرصاد» سجلت زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران مساء اليوم الساعة 20:07، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في الإمارات في بيان له، أن الزلزال كان محسوسا في مناطق مختلفة من الدولة ولا تأثير له على الإمارات.