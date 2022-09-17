10 معلومات عن نور النبوي.. وقع في حب الفن بسبب «السقا»

حل الفنان الشاب نور النبوي، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc»، في لقاء تحدث خلاله عن تفاصيل دخوله الوسط الفني وعلاقته بوالده وأعماله الفنية ودراسته.

وشغلت تصريحات النبوي، اهتمام العديد من محبيه وعشاق والده الفنان خالد النبوي، والذي يجمعه به تشابه كبير، وخلال السطور التالي نرصد أبرز المعلومات عنه:

معلومات عن الفنان الشاب نور النبوي

1- هو نجل الفنان خالد النبوي، ويعتبره صديقًا له نظرًا لقرب فارق السن بينهما، ويرفع شعار «لن أعيش في جلباب أبي».

2- حفيد الفنانة القديرة عواطف حلمي.

3- تعلق بالسينما منذ مشاهدته قفزة الفنان أحمد السقا في النهر، ضمن أحداث فيلم «أفريكانو».

4- درس الاقتصاد في فرنسا، ولم يستكمل دراسته واتجه للفن.

5- درس السينما والمسرح في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في جامعتي سانتا مونيكا كوليدج، ونورثريدج.

6- يرفض إطلاق اسم نور خالد النبوي كاسم فني له، ويكفتي باسم «نور النبوي».

7- يرفض مزاعم التحاقه بالفن «بواسطة» والده.

«نور» قدم شخصية الشهيد «شوشة» في مسلسل الاختيار

8- تفاجأ والده بمشاركته أمامه في دور «طارق أبوالهنا» في مسلسل «راجعين يا هوا»، وشارك في المسلسل بعد اعتذر الممثل الذي كان من المفترض أن يقدم الدور، وبدعوة من المخرج محمد سلامة.

9- أول عمل فني شارك فيه، كان الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، حيث قدم شخصية الشهيد البطل أحمد شوشة.

10- شارك في عدد من الاختبارات، للالتحاق بأعمال فنية وجرى رفضه، كما شارك في 4 مسلسلات حتى الآن.