الحرائق تلتهم المنازل بمقاطعات كاليفورنيا وتحذير من أمطار غزيرة وفيضانات

يكافح رجال الإطفاء في كاليفورنيا، اليوم، للسيطرة على حرائق الغابات على خلفية ارتفاع درجات الحرارة، تزامنًا مع نزوح السكان من المجتمعات الجبلية، وانقطاع الكهرباء بشكل يومي، وسط تحذيرات من الفيضانات والأمطار الغزيرة وفق ما نقتله شبكة «ذا ميلينج جورنال».

النيران تلتهم 18 ألف منزل وتحرق 10 سيارات

وقال مسؤولون إنّ حرائق «فيرفيو»، جنوب كاليفورنيا غطت 78 كيلومترا مربعا من مقاطعة «ريفر سايد»، وتم احتواؤها بنسبة 5% فقط، ولقي شخصان مصرعهما أثناء فرارهما من ألسنة النيران فيما دُمر 11 مبنى على الأقل وأكثر من 18 ألف منزل هددتها النيران التي اشتعلتها الرياح المتغيرة.

وأضاف مسؤولون أن حريق «سييرا نيفادا»، شمال كاليفورنيا، غطى ما لا يقل عن 52 كيلومترا مربعا، والتهمت 3600 منزل بمقاطعتي بلاسر وإلدورادو و10 سيارات.

فرار 4500 من أماكنهم بسبب النيران

وقال كريس فيستال المتحدث باسم إدارة الحرائق، إن الحرائق سريعة الحركة وتشكل خطرًا شديدًا، حيث انتشرت بقرية فولكانوفيل الجبلية واقتربت من مدن فورستهيل، التي يسكنها 1500 شخص، بالإضافة إلي ولاية جورج تاون، التي يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة.

وحذر قسم حماية البيئة في نيفادا سكان منطقة رينو من أن جودة الهواء قد تكون غير صحية وخطيرة للغاية بسبب الدخان من حريق البعوض على بعد 160 كيلومترا مربعا.

إجهاد شبكة الكهرباء بسبب موجة الحر

واندلع حريق خطير في أكشاك أخشاب بالقرب من منطقة منتجع بحيرة بيج بير في جبال سان برناردينو شرق لوس أنجلوس، وتم احتوائه بنسبة 2% فقط بعد حرق ما يقرب من 5 كيلومترات مربعة.

وواجهت كاليفورنيا تهديدات طقس أخرى حيث أدت موجة حر قمعية إلى إجهاد شبكة الكهرباء بالولاية وهددت الرطوبة الناتجة عن عاصفة استوائية باحتمالية وجود عواصف رعدية وفيضانات.

هيئة الأرصاد تحذر من فيضانات وسط تلك الحرائق

وذكر مكتب الأرصاد الجوية في منطقة لوس أنجلوس، أن موجة الحر التي لا نهاية لها على ما يبدو والتي ابتليت بها كاليفورنيا ستنتهي أخيرًا عبر جنوب كاليفورنيا على الأقل، ولكن ليس قبل يومين آخرين من الحرارة الشديدة وليالي دافئة.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إنه من المتوقع تزامن الرطوية مع إعصار كاي جنوب كاليفورنيا، ومن المحتمل انتشار رياح قوية وأمطار غزيرة وفيضانات بساكرمينتو اليوم، وتم نشر تحذيرات من العواصف الاستوائية للبحارة.