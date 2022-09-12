استشاري تغيرات مناخية: العالم ينتظر المبادرات المصرية في مؤتمر «cop27»

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية، إن مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ يعقد لأول مرة في مصر، لكن جرى عقده من قبل في بعض الدول الأفريقية مثل كينيا والمغرب، وهو حدث عالمي كبير للغاية، ويعد أهم حدث في التغيرات المناخية بالعالم، وبالتالي كل أنظار العالم ستكون تجاه مصر.

%20 سلة مصر من الطاقات المتجددة

وأضاف «طنطاوي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أن العالم ينتظر من مصر لمؤتمر المناخ cop27 والمبادرات التي ستقدمها الدولة المستضيفة، وما هو مزيج الطاقة وخليط الطاقة في هذه الدولة، وحجم الانبعاثات والتلوث، كل هذه الأمور مسار نقد واهتمام للعالم.

وأشار إلى أن ملف زيادة نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري هام للغاية، وطبقا لتقرير هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأخير، بأن الطاقات المتجددة تمثل 20% من سلة أو مزيج الطاقة، بينما 80% محطات حرارية، ومنذ فترة طويلة وخلال مفاوضات تغير المناخ كنا نطمح بأن مصر تزيد نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة نظرا للمردود الإيجابي من ناحية التغيرات المناخية.

وتابع: «كلما ارتفعت نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، هذا يساوي خفض في غازات الاحتباس الحراري، وتوليد الطاقة من المصادر المتجددة يمنع انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون».

جهود إيجابية من مصر تجاه قضية المناخ

ولفت أنه طبقا لتقارير هيئة الطاقة الجديدة جرى توفير ما قيمته 4 مليون طن مكافئ بترول، وهو ما يعادل 10 ملايين طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وهذا رقم كبير للغاية، موضحا أن انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري طبقا لآخر تقرير رسمي تبلغ 345 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، مشيدا بجهود الدولة واتخاذها إجراءات وإسهامات إيجابية تجاه قضية المناخ.