التصريح بدفن جثة طفل بعد غرقه في خزان صرف صحي بسوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز المراغة شمال سوهاج، بدفن جثة طفل في العقد الأول من عمره، لقي مصرعه إثر سقوطه في خزان صرف صحي خاص بعمارات «الإيواء» السكنية بمنطقه الكراعي بدائرة المركز، وجرى استخراج الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

كانت دائرة مركز المراغة شمال سوهاج، شهدت مصرع طفل إثر سقوطه في خزان صرف صحي وجرى استخراج الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

مصرع طفل داخل خزان صرف صحي

وتلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بإخطار من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بسقوط طفل داخل خزان للصرف الصحي كانت مفتوحة، ناحية منطقة الكراعي بدائرة المركز.

انتشال جثة الطفل من الخزان

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين مصرع الطفل «م أ»، 4 سنوات، نتيجة سقوطه داخل بلاعة صرف صحي، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة مباشرة التحقيق.