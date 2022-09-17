وفاة عامل خمسيني عقب استقلاله قطار في سوهاج.. أصيب بأزمة قلبية

شهدت دائرة قسم أول سوهاج وفاة عامل خمسيني، إثر تواجده في قطار «القاهرة – سوهاج» بمحطة سوهاج، إذ أصيب بحالة إعياء، وعلى الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف، وجرى نقله إلى مستشفى سوهاج العام وتوفى عقب وصوله.

إخطار لمديرية الأمن

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًامن قسم أول سوهاج محضر أحوال قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن ورود بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين قطار «القاهرة – سوهاج» بشعور أحد الركاب ويدعى «علي ع ح ا»، 57 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز المنشاة، بحالة إعياء.

استدعاء سيارة الإسعاف

وعلى الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف، وجرى نقله إلى مستشفى سوهاج العام وتوفي عقب وصوله.

وأفاد نجل خالته المدعو «عادل ك ع ح»، 52 عامًا، موظف بالأوقاف، ويقيم بذات الناحية، بأن المذكور يعاني من أمراض بالقلب، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة «هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة توقف بعضلة القلب» ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.