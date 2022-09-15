كشف غموض العثور على جثة بأرض زراعية في سوهاج.. «خلافات عائلية السبب»

رائحة كريهة انبعثت من الأرض الزراعية المقابلة لمنزل أسرة بمركز طما بمحافظة سوهاج، كانت كفيلة بأن تحرك الجميع للبحث عن مصدر الرائحة غير المألوفة على أنوفهم، ودارت عمليات البحث هنا وهناك ليكتشف رب الأسرة مفاجأة كبرى وهي تحلل جثة نجله الشاب داخل الأرض الزراعية.

العثور على جثة شاب متحللة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما بالعثور على جثة «أشرف 36 سنة نجار»، متحللة داخل أرض زراعية، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وبسؤال الأب أفاد بوجود خلافات بينه وبين نجله، اعتاد المذكور على المبيت في الأرض الزراعية منذ 3 أشهر ونفى الأب الشبهة الجنائية.

التحريات تكشف حقيقة الحادث

وكشفت تحريات المباحث النقاب حول الواقعة لتثبت تورط «محمد. ج»، تربطه صلة قرابة بالمجني عليه، في عملية القتل، حيث توجه المتهم للأرض الزراعية محل إقامة المجني عليه لعلمه بوجوده بمفرده، وعاجله بـ 3 طعنات نافذة بسلاح أبيض أنهت حياته، ثم تخلص منه بأحد المصارف وفر من موقع الحادث هاربًا.

عقوبة القتل العمد تصل للإعدام

وبعمل خطة محكمة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لخلافات عائلية سابقة مع المجني عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يقول المحامي محمد عصام في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وفقًا لقانون العقوبات فإن عقوبة القتل العمد تصل للإعدام أو السجن المؤبد وفقا لملابسات القضية وما يستجد من تحريات.