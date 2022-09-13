ضبط مواطن حرض على إلحاق الأذى بممارسي رياضة الإسكيتنج في سوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضمن تحريض صاحب الحساب المشار إليه، المواطنين وقائدي السيارات بإلحاق الأذى بممارسي رياضة الإسكيتنج، حال رؤيتهم بالطرق الرئيسية.

تحديد مرتكب الواقعة

وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكب الواقعة «مقيم بمحافظة سوهاج»، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته هاتف محمول «بفحصه فنيا تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه للواقعة».

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد زيادة عدد المتابعين والمشاهدات.