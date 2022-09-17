اليوم.. بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد في جامعة القاهرة

تبدأ جامعة القاهرة اليوم، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، استقبال الطلاب الجدد المرشحين من مكتب التنسيق للكليات المختلفة، الذين أنهوا أعمال التقديم للأوراق وملفات الالتحاق، وذلك لإجراء الكشف الطبي والفحوصات من خلال التوجه لمستشفى الطلبة لإجراء الكشف وفقاً للجداول الزمنيىة المحددة لكل كلية، حيث من المقرر أن يبدأ الكشف الطبي اليوم 17 سبتمبر، على أن ينتهي يوم 24 أكتوبر.

الكشف الطبي لطلاب جامعة القاهرة

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم العمل لإعداد ملف طبي كامل لكل طالب، وذلك لمتابعة حالته الصحية طوال فترة دراسته بالجامعة، موجهًا بزيادة العيادات بالمستشفى من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب، مع تخصيص أماكن مجهزة لانتظار الطلاب منعًا للتكدس وحفاظًا على سلامتهم، مؤكداً أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

موعد بدء الدراسة

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، استقبال الطلاب الجدد لتسليم ملفات الالتحاق والتسجيل وفقًا للجداول الزمنية المعلنة مع إجراء الكشف الطبي، إذ أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الدراسة في موعدها دون تغيير أو تعطيل لها مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك التزامًا كاملًا بتوجيهات الأعلى للجامعات .

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه جرى الاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال إجراء عمليات الصيانة لجميع المنشآت الجامعية والمدن، والتأكيد على رفع كافة المقرارات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة التابعة للجامعة، وضرورة إعلان الجداول خلال الفترة المقبلة مع انطلاق أعمال الدراسة.