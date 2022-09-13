السبت المقبل.. توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد في جامعة القاهرة

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، تفاصيل الكشف الطبي في جامعة القاهرة على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن الكشف الطبي سيبدأ يوم السبت الموافق 17 سبتمبر الجاري، على أن ينتهي يوم 24 أكتوبر المقبل.

توقيع الكشف الطبي في جامعة القاهرة على الطلاب الجدد

وقال الخشت، في بيان له، إن الكشف الطبي في جامعة القاهرة، سيتم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات، منعًا للتكدس، ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا علي سلامة الطلاب من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الجامعة تواصل الاستعدادات النهائية، لبداية العام الدراسي الجديد 2023.

ملف شامل لكل طالب بعد إجراء الكشف الطبي بجامعة القاهرة

وأكد الخشت، أنه سيتم إعداد ملف صحي لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال دراسته في جامعة القاهرة، من خلال توقيع الكشف الطبي عليه، مشيرا إلى أن مستشفى الطلبة بالجيزة جاهز لاستقبال الطلاب الجدد، منوها إلى أنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، خلال إجراء الكشف الطبي على الطلاب، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.

توفير سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي

ووجّه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة توفير كافة سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء توقيع الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تواجههم، وتعدد عيادات الكشف، وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، مع التشديد على الالتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية، موضحا أن الجامعة تستعد بشكل جيد استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد 2023.