الجامعات تستعد للعام الدراسي الجديد: صيانة وتجديدات وتجهيز المقررات

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية بمختلف المحافظات للعام الدراسي الجديد 2022، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرّها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، أبرزها تأكّيد استمرار تطبيق إجراءات فيروس كورونا، وبدء رفع المقررات الدراسية على منصات التعليم المختلفة سواء التابعة للكليات أو المركزية التابعة للجامعات.

الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

وأكّد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ لـ«الوطن» إنَّ الجامعة تواصل إجراء التجهيزات والاستعدادات للعام الدراسي الجديد وفقاً لتوجيهات الأعلى للجامعات أبرزها منح تطعيمات فيروس كورونا للطلاب المستجدين وكذلك إجراء عمليات الصيانة والتجديد لكل المنشآت سواء من مدرجات أو قاعات أو معامل أو مدن جامعية، لافتًا إلى أنَّه يجرى حاليًا رفع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة استعداداً للعام الدراسي الجديد.

صيانة شاملة لمنشآت الكليات والمدن

وفي السياق ذاته، أكّد الدكتور عبدالفتاح سعور، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب لـ«الوطن»، أنَّ الجامعة أنهت العديد من التجهيزات والاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2022، أبرزها إجراء الصيانة الشاملة لمنشآت الكليات والمدن، مع التشديد على منح تطعيمات كورونا الجرعة التنشيطية للطلاب، مؤكداً أنَّ الجامعة لم ترفع قيمة المصروفات الدراسية للطلاب.

وفي السياق ذاته، أكّد الدكتور صديق عبدالسلام رئيس جامعة الأهرام الكندية، أنَّ الكليات استعدت للعام الجديد من خلال رفع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ولفت إلى أنَّ أول أكتوبر موعد بدء العام الدراسي الجديد وفقاً لتوجيهات وقرارات الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، مبينًا أنَّه يجرى حالياً استمرار أعمال قبول أوراق الطلاب المرشحين للكليات المختلفة.