نرمين الفقي تكشف تفاصيل مسلسلها الجديد «بعد النهاية»: تشويق وإثارة

تستعد الفنانة نرمين الفقي لبدء تصوير مسلسلها الجديد «بعد النهاية» الذي انضمت له مؤخرًا، موضحة أنَّه عمل مختلف يتطرق الى موضوعات متنوعة داخل المجتمع وينتمى الى نوعية الأعمال ذات الـ15 حلقة.

تفاصيل مسلسل «بعد النهاية»

وكشفت نرمين الفقي تفاصيل العمل الجديد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مبينة أنَّه ينتمي إلى نوعية أعمال التشويق والإثارة وسيتضمن جريمة قتل تدور حولها الأحداث، مشيرة إلى أنَّها تقدم دورًا مختلفًا وجديدًا عن أي شخصية قدمتها سابقًا.

نرمين الفقي تتحدث عن رأيها في أعمال المنصات

وكشفت الفقي عن الأعمال المعروضة عبر المنصات الإلكترونية أصبحت أكثر نجاحًا على الساحة الفنية، الأمر انتشر بشكل كبير الفترة الأخيرة، ويمنح الفرصة للكثيرين للعمل كما أنَّه يقدم وجبة فنية مكثفة.

يذكر أنَّ نرمين الفقي شاركت مؤخرًا في الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة» وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين منهم سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ورانيا فريد شوقي.