نرمين الفقي تظهر بدور طليقة حزلقوم في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 13

تستمر رحلة بحث حزلقوم عن هوية أم ابنه حلقوم، فبعدما تأكد أن شيماء سيف وأسماء جلال لم يكونا الشخصية المقصودة، وذهب برفقة هجرس للبحث عن أم ابنه، ليتفاجأ هجرس بأنه ذهب للفنانة نرمين الفقي في أثناء تصوير أحد المشاهد السينمائية.

وتتفاجأ نرمين الفقي في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 13 برؤية حزلقوم مرة أخرى، ثم تطلب منه أن يسامحها، وتحاول أن تعود علاقتهم كما كانت مرة أخرى، ولكنه يرفض، ويطلب منها عدم التعرض له بعد ما فعلته به قبل ذلك، ثم يبدأ حزلقوم أن يحكي لهجرس ما فعلته به نرمين الفقي.

شك نرمين الفقي هو سبب أذيتها لحزلقوم أثناء زواجهم

ويتذكر حزلقوم ما فعلته به الفنانة نرمين الفقي، لنجد أنها كانت تشك به كثيرا، إذ إنّها كانت تمنع عنه الخروج مع أصدقائه أو ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة؛ لأنها تغير عليه بشدة، وبسؤاله عن المكان الذي كان به قبل العودة إلى المنزل، تكتشف أنه يكذب عليها.

وفي مشهد آخر تظهر الفنانة نرمين الفقي وهي تراقب حزلقوم لتجده يقابل أحد الفتيات في الكافيه، ثم تكتشف أنه يخونها، بينما كان يقوم حزلقوم بشراء سيارة جديدة هدية لنرمين الفقي في عيد زواجهما، وعندما يشرح لها الأمر لا تصدقه وتقوم بضرب الفتاة ضربا مبرحا.