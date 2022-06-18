نرمين الفقي تتصدر التريند بعد ظهورها في الجيم.. «صور»

تصدرت الفنانة نرمين الفقي تريند مواقع التواصل الاجتماعي، منذ صباح اليوم، بسبب انتشار مجموعة من الصور لها وهي تستعرض رشاقتها من داخل الجيم وتمارس التمارين الرياضية.

وكانت الفنانة نرمين الفقي قد نشرت مجموعة من الصور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، وهي داخل الجيم تمارس تمارينها الرياضية اليومية وظهرت فيها بشكل رياضي مميز.

نرمين الفقي تتصدر التريند بسبب الجيم

وعلقت نرمين الفقي على الصور قائلة «صباح الفل والورد والياسمين»، وبمجرد نشرها لهذه الصور وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير عبر التعليقات وأبدوا إعجابهم بحفاظها على رشاقتها.

ولم يتوقف الأمر عند هذا ولكن شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور بشكل كبير، إلى أن أصبحت صور نرمين الفقي من داخل الجيم هي حديث مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

آخر أعمال نرمين الفقي

يذكر أن الفنانة نرمين الفقي كانت قد شاركت مؤخرا في الجزء الثالث من مسلسل ابو العروسة وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين منهم سوسن بدر وسيد رجب ومدحت صالح ورانيا فريد شوقي وكارولين عزمي وولاء الشريف وديانا هاشم ونانسي صلاح وصفاء الطوخى وأحمد صيام ومحمود حجازى وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

وكانت قد ترددت كثير من الشائعات مؤخرا عن ارتباط الفنانة نرمين الفقي بأحد المصورين ولم تكن هذه المرة الأولى ولكن دائما تتردد كثير من الشائعات عن ارتباطها، وخاصة أنها لم تتزوج حتى الآن وهو الأمر الذي يشغل الجمهور ولكنها تنفي كل هذه الشائعات دائما.