«جنايات طنطا» تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شخص في مشاجرة بين عائلتين

تنظر محكمة جنايات طنطا، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 36 متهما في مشاجرة بين عائلتين بقرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز ومدينة طنطا، وأسفرت عن مصرع أحد الأشخاص وإصابة آخرين، وذلك بسبب خلافات سابقة بين العائلتين.

وتنظر محكمة جنايات طنطا أولى جلسات القضية التي تحمل رقم 15506 لسنة 2022 جنح مركز طنطا، والمقيدة برقم 1142 لسنة 2022 كلي غرب طنطا، بحضور المتهمين وذلك بعد حبسهم على ذمة التحقيقات في الواقعة التي حدثت في شهر يونيو الماضي، وقرر المحامي العام لنيابات غرب طنطا إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات.

حيازة أسلحة وشوم

وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الثالث كان لديهم العزم والإصرار على قتل المجني عليه «مصطفى البنا»، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم، وبيتوا النية حاملين معهم أسلحة «شوم»، وتوجهوا إلى المكان المتواجد فيه وتعدوا عليه بالضرب، ما تسبب في إزهاق روحه.

كما حمل باقي المتهمين أسلحة بيضاء «سيوف، سنج، سكاكين» إلى جانب أدوات أخرى «شوم، عصا، ماسورة حديدية، حجارة»، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وبناء على ذلك تم إحالة القضية الى محكمة الجنايات، وتم تحديد اليوم لنظر أولى جلسات القضية.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا بحدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين عائلتين في قرية ميت حبيش بمركز طنطا، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وتبين من التحريات أن المشاجرة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين وتجددت مرة أخرى، وتم القبض على أطراف المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات والتي أصدرت قرارها بإحالة القضية لمحكمة جنايات طنطا.