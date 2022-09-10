الإعدام لعامل أنهى حياة شخص في شبرا الخيمة بسبب خلافات سابقة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بإعدام عامل شنقا لإدانته بقتل شخص بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، مع سبق الإصرار والترصد.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس محكمة جنايات شبرا، وعضوية المستشارين شيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

أمر إحالة المتهم للجنايات

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 561 لسنة 2022 جنايات قسم العبور، والمقيدة برقم 1288 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم «طه.أ.ع»، 42 سنة، عامل، قتل المجني عليه «مؤمن صابر شعبان»، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك العرض سلاح أبيض «سكين» وذلك خلال مكان تواجده في قسم العبور.

وبحسب نص أمر الإحالة إلى الجنايات، «أيقن المتهم مكان تواجد المجني عليه وما أن ظفر به، استل سلاحه الأبيض وسدد إليه عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، قاصداً من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات».

تفاصيل قتل عامل لزميله بسبب الخلافات في العبور

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عامل لاتهامه بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض «سكين»، بدائرة قسم شرطة العبور

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، موضحا أنه كان هناك خلافات سابقة بينه وبين المتوفى، ونشبت بينهما مشاجرة يوم الواقعة على إثرها تعدى على الضحية بالضرب محدثاً إصابته بسلاح أبيض قاصدأ قتله.

وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن جرى إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.