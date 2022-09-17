الإسكان: الانتهاء من تنفيذ مستشفى شفاء الأورمان للأطفال في سوهاج قريبا

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ مستشفى «شفاء الأورمان للأطفال»، سعة 263 سريرًا بمدينة سوهاج الجديدة بنسبة إنجاز متقدمة، على أن يجري الانتهاء منها قريبًا، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجمعية الأورمان.

«شفاء الأورمان للأطفال» يخدم أهل سوهاج والمحافظات المجاورة

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المستشفى يقع بمركز خدمات مدينة سوهاج الجديدة، وسيقوم بخدمة الأهالي وجميع المحافظات المجاورة بالصعيد، في إطار سعي الدولة وأجهزتها لتوفير الخدمات الطبية وغيرها لأهالينا بالصعيد ولرفع معاناة السفر وتوفير الوقت والجهد في الحصول على تلك الخدمات.

متابعة أعمال مستشفى لسرعة الانتهاء بأعلى جودة

وأضاف المهندس مصطفى هارب رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أن المستشفى يقع على مساحة 6.6 فدان، ويتكون المبنى من بدروم وأرضي و 6 أدوار متكررة، بجانب المسطحات الخضراء وملحقات المبنى اللازمة للتشغيل، ويحتوي المستشفى على وحدة غسيل كلوي، ووحدة مناظير وغرف عمليات وعلاج كيماوي وعناية مركزة وعيادات خارجية.

وأوضح المهندس مصطفى هارب، أن هناك متابعة دقيقة للمشروع لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وبأعلى جودة وفي المواعيد المقررة.