طارق الفقي: 45 مليار جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات حياة كريمة في سوهاج

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن الميزانية الأولية لمبادرة حياة كريمة في المحافظة، كانت 18 مليار جنيه، وبعد يومين وصلت إلى 23 مليار جنيه، وبعدها بيومين ارتفعت إلى 39 مليار جنيه، ثم 45 مليار جنيه، وما تزال قابلة للزيادة.

تطوير 108 عمارات سكنية بالقرى

أضاف طارق الفقي، خلال لقاء ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك مشروعات كثيرة استجدت خلال العمل في مبادرة حياة كريمة بسوهاج.

وأشار محافظ سوهاج، إلى أن حياة كريمة طورت السكك الحديدية ومحطات القطارات ومراكز البريد بالكامل، بالإضافة إلى تبطين الترع، ومشروعات البنية التحتية، وسكن كريم الذي وفر أكثر من 108 عمارات سكنية في القرى، كل عمارة تضم 4 أدوار، كل دور يحتوي على شقتين، بإجمالي 864 شقة ملحق بها حظائر من الخلف.

وكشف أن حياة كريمة غيّرت نمط الحياة في القرى، من خلال بناء منازل متعددة الأدوار، ملحق بها حظائر لتربية الحيوانات، خلف المبنى مباشرة.

مبادرات لتدريب الشباب

أوضح محافظ سوهاج، أن المحافظة تنفذ العديد من المبادرات، بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني، من أجل تدريب الشباب، وتم إنشاء فندقا جديدا لتدريب الشباب على العمل الفندقي، ومنحهم شهادات معتمدة.

وأكد أن معظم الشباب الذين التحقوا بالتدريب الفندقي الذي تنظمه المحافظة، تلقوا عروض عمل أثناء فترة التدريب، مشيرا إلى أنه تم عمل مبادرة أخرى للحرف اليدوية، لمنح الشباب شهادات معتمدة تؤهلهم للعمل في أوروبا.