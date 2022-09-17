13 معلومة عن قطار تالجو الإسباني المنضم حديثا لأسطول السكة الحديد

قدم برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف تقريرا معلوماتيا عن قطار تالجو الإسباني، المنضم إلى أسطول السكك الحديد المصرية منذ أشهر قليلة، الذي يعتبر من أشهر وأعظم القطارات بالعالم ويمتلك مواصفات عالمية.

وأبرز التقرير الذي عرضته القناة، على المعلومات الآتية:

- انضم إلى إسطول السكة الحديد المصرية منذ أشهر قليلة.

- يعتبر من أفخم القطارات بالعالم.

- يتكون القطار من 14 عربة، 5 عربات درجة أولى، و 8 درجة ثانية، عربة بوفيه وعربة قوى.

كراسي مخصصة لذوي الهمم

- قطار تالجو الإسباني سرعته تصل إلى 160 كم / ساعة.

- القطار من صنع شركة تالجو الإسبانية الفاخرة.

- به أنظمة هوائية تمتص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية.

توافر خدمة الواي فاي

- يشمل كراسي مخصصة لذوي الهمم.

- يتميز بوجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى، بالإضافة إلى شاشات عرض مركزية بعربات الدرجة الثانية.

- متوفر به خدمة الواي فاي.

- القطار يضم نظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب.

- يضم دورات مياه بأحدث التصاميم، كما يحتوي على دورات مياه مخصصة لذوي الهمم.

- يتميز بوجود غرفة مراقبة لتأمين الركاب.

- تم توريد أول قطار ضمن خطة توريد 7 قطارات تالجو سيتم توريدها.