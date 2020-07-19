تزين بالورود وأعلام مصر.. قطار جديد يدخل الخدمة من محافظة أسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، انطلاق إحدى القطارات الجديدة عالية المستوى بمحطة سكة حديد أسيوط، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة السكك الحديدية، وذلك سط أجواء احتفالية وبث للأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت بالمحطة.

وتفقد محافظ أسيوط ؛ القطار الجديد الذي وصل إلى محطة أسيوط، وتزين بالورود وأعلام مصر، وكذلك صور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، استعدادًا لتشغيله وإدخاله الخدمة على الخطوط الرئيسية.

وتفقد المحافظ دورات المياه وشاهد شبابيك وأبواب وكراسي القطار التي أصبحت على مستوى عالي يشهد به الجميع.

وأشاد محافظ أسيوط بجهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، وهو ما يظهر جلياً فيما يشهده قطاع النقل من تطوير وتحديث، خاصة منظومة الخدمات المقدمة بالسكة الحديد.

كما استمع المحافظ والوفد المرافق له لأراء المواطنين والمسافرين المتواجدين على محطة القطار، والملحوظات البسيطة التي ستتلاشى بتنفيذ خطة التطوير التي أعلن عنها الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل خلال الآونة الأخيرة.