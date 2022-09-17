مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة الأقصر.. «يستمر 11 يوما»

أعلنت جامعة الأقصر مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد 2022-2023، حيث يبدأ غدا الأحد 18 سبتمبر الجاري ويستمر حتى يوم 29 من الشهر ذاته.

مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة الأقصر

وأوضح الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، في بيان، الجدول الزمني للكشف الطبي لكافة الكليات، والتي جاءت كالتالي:

- كلية الفنون الجميلة، يومي 18 و19 سبتمبر

- كلية الألسن يومي 20 و21 سبتمبر

- كلية الحاسبات والمعلومات يوم 22 سبتمبر

- كلية الآثار يوم 25 سبتمبر في مقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات

- كلية السياحة والفنادق يوم 26 سبتمبر

- كلية الطب يوم 27 سبتمبر

- التخلفات في يومي 28 و29 سبتمبر.

الأوراق المطلوبة للكشف الطبي بجامعة الأقصر

وشدد الدكتور حمدي حسين على الطلاب المتقدمين بضرورة إبراز إثبات الشخصية، واستمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية أثناء عملية توقيع الكشف الطبي.

6 كليات في جامعة الأقصر

وتضم جامعة الأقصر 6 كليات 4 منها داخل الأقصر، وهي كلية الآثار والحاسبات بشارع المدارس في منطقة العوامية، وكلية الفنون الجميلة بشارع خالد بن الوليد بمنطقة العوامية أيضا، وكلية الألسن بشارع مسجد عبدالكريم شرق السكة الحديد بجوار الإدارة التعليمية، وكليتي الطب والسياحة والفنادق بمدينة طيبة شمال الأقصر.