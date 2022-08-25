نتيجة تنسيق كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر 2022 - 2023.. 3 أقسام

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتيجة تنسيق كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر 2022 - 2023 بمجموع 246 درجة، وذلك لطلبة الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي.

نتيجة تنسيق كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر 2022

وزادت عمليات البحث خلال الأيام الماضية عن نتيجة تنسيق كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر 2022-2023، باعتبارها أحد الكليات الهامة التي يبحث عنها الطلاب بشكل مستمر.

وتستعرض «الوطن» نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022 في جميع الكليات، ومن بينها نتيجة تنسيق كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر 2022-2023.

أقسام كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر ونظام الدراسة

وفقا للموقع الرسمي لكلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر، الموجودة بمدينة طيبة شمال الأقصر أمام جهاز مدينة طيبة، نظام الدراسة بالكلية 4 سنوات دراسية بنظام الساعات المُعتمدة وبها 3 أقسام، هي الفنادق، والدراسات السياحية، والإرشاد.

يذكر أن كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر، أنشئت عام 2009، لتكون ثاني كلية ضمن أقدم كليات جامعة الأقصر، شارك طلابها في العديد من الافتتاحات الرئاسية للمشروعات القومية، كما يتلقى الطلاب تدريباتهم في الفنادق السياحية الموجودة في المحافظة.