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نتيجة تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر 2022 - 2023

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
03:15 م | الخميس 25 أغسطس 2022
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر

كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات جامعة الأقصر 2022 - 2023 المرحلة الثانية، في بيان لها، منذ قليل، بمجموع 361 درجة لطلاب شعبة العلمي، موضحة أن الكلية كانت ضمن الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة.

نتيجة تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر 2022 - 2023

وزادت عمليات البحث خلال الأيام الماضية عن نتيجة تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر 2022-2023، باعتبارها أحد كليات القمة التي يبحث عنها الطلاب بشكل مستمر.

أقسام كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر 2022 - 2023

وتحتوي كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر، وفقا للموقع الرسمي للكلية، قسمين هما علوم الحاسب، وتكنولوجيا المعلومات «it»، وتقع في منطقة العوامية بشارع المدراس، ونظام الدراسة بالكلية 4 سنوات دراسية بنظام الساعات المُعتمدة.

يذكر أن كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر أنشئت عام 2016، وهي مزودة بالعديد من معامل الكمبيوتر، ومعامل الاختبارات الإلكترونية بطاقة 250 جهازا.

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بقلم أبو الحسن عبد الستار