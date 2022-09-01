ننشر مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين في جامعة الأقصر

أعلن الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم، مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 2022-2023، بكليات الجامعة، خلال الفترة من 18 حتى 29 سبتمر الجاري.

الجدول الزمني للكشف الطبي

وأوضح «حسين»، أن الجدول الزمني للكشف الطبي لكل الكليات يكون كالتالى: كلية الفنون الجميلة، يومي 18 و19 سبتمبر، وكلية الألسن يومي 20 و21 من نفس الشهر، وكلية الحاسبات والمعلومات يوم 22، وكلية الآثار يوم 25 بمقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية السياحة والفنادق يوم 26، وكلية الطب، يوم 27، والتخلفات يومي 28 و29 من سبتمبر الجاري.

وشدد رئيس الجامعة، على الطلاب المتقدمين بضرورة إبراز إثبات الشخصية، واستمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية أثناء عملية الكشف، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

مجلس جامعة الأقصر يبحث إنشاء كليتي العلوم التربوية والإنسانية

وكان مجلس جامعة الأقصر، بحث اليوم الخميس، إنشاء كليتي العلوم التربوية والإنسانية والاجتماعية، وكذلك إنشاء مركز علوم المصريات بمنطقة البر الغربي، كما قرر المجلس ترشيح الدكتور محمد أبو الفضل بدران، لجائزة الملك عبدالله الفيصل للشعر.