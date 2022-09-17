معلومات عن مسجد حسن الرومي بعد افتتاحه اليوم.. عمره 500 عام

تحظى محافظة القاهرة بأعمال تطوير في مختلف المجالات، كان آخرها افتتاح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير مسجد حسن الرومي بالخليفة، وذلك بعد افتتاح منطقة شجرة مريم بعد تطويرها في المطرية ضمن خطة مسار العائلة المقدسة التي تشهد تطوير كواحدة من أهم المشروعات القومية لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي لتلك المواقع وإعادتها كمواقع جذب للسياحة الداخلية والخارجية.

وأوضحت محافظة القاهرة في تقرير لها أبرز المعلومات عن مسجد حسن الرومي بعد افتتاحه.

- المسجد يقع في شارع سكة المحجر من ميدان صلاح الدين بالقلعة أمام دار المحفوظات بنطاق حي الخليفة.

- أقام المسجد العثماني خاير بك المحمودي عام 929هـ/ 1522م، ونسب إلى الشيخ حسن الرومي وهو أحد مشايخ الطريقة المولوية، ترك إسطنبول بعد عام 906 هجرية / 1501م قاصدًا مصر في أواخر عهد دولة المماليك الجراكسة.

شيخ عمود

- شهد عهد السلطان الغوري عداوة مع الشيخ حسن الرومي سببها حقد أمراء السلطان الغوري على الشيخ الرومي، وسمي بمسجد شيخ العمود نظرا لملازمته أحد أعمدة الأزهر 7 سنين متواصلة.

- تعرض الشيخ الرومي لحقد من البعض وتم الوشاية به عند السلطان الغوري واتهامه بالتعصب لأبناء جنسه من الأتراك العثمانيين.

- ذهب السلطان الغوري إلى الجامع الأزهر وأمر الجنود بإخراج حسن الرومي وتمزيق ملابسه أمام الجمهور وجلده أمام الناس.

دعاء الرومي على الغوري

- بعدها دعا الرومي على الغوري، دعوته المشهورة بزوال الملك والموت:« اللهم مزق ملكه وجسده كما مزق جسدي بالسياط، ولا تحرمه أن يداس بحوافر الخيل».

- بعد مرور 4 سنوات من دعاء الرومي على السلطان الغوري هزم في المعركة الشهيرة مرج دابق، وقتل الغوري ولم يعثر على جثته.

- اعتنى المصريون بالشيخ الرومي لكنه امتنع عن مخاطبة الناس لنهاية عهد الغوري، واعتكف بالأزهر حتى لقب بشيخ العمود، وفي عهد خاير بك الشهير استرد اعتباره وكتبت عبارة التأسيس على مسجد الرومي: «بأمر السلطان تأسيس زاوية الشيخ حسن الرومي».