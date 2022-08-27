محافظة القاهرة: إعادة فتح باب التحويلات المدرسية عبر الموقع الإلكتروني

ناشدت محافظة القاهرة، أولياء الأمور والطلاب الراغبية في إجراء التحويلات المدرسية 2022، بسرعة التقديم الإلكتروني بعد فتح الباب مرة أخرى أمام مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات من رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي العام، ولا يتم التحويل الورقي إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط، ولكل من يرغب في إجراء التحويلات المدرسية 2022 بالقاهرة، سرعة الدخول على الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة وتسجيل بياناته.

صحة بيانات الطالب

وأكدت محافظة القاهرة، أن ولي الأمر يتحمل صحة البيانات المسجلة في التحويلات المدرسية 2022، ولا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين، وفي حالة وجود أي تعديل بعد تسجيل الرغبة، يتم التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها، واختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته، مع التأكيد على أن متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة، سواء بالقبول من عدمه أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب، وفي حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة، وعلى الطلاب وأولياء الأمور الدخول على رابط التحويلات المدرسية لتسجيل رغباتهم من هنا.

نتيجة التحويلات بين المدارس

وشددت محافظة القاهرة على متابعة نتيجة التحويلات المدرسية 2022 للطلاب من خلال ولي الأمر واستكمال إجراءات الطلب، والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيًا، والتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة والأعلى في المجموع وفق الكثافات، مع التأكيد على أن نتائج التنسيق تتم على مرحلتين، الأولى في أغسطس والثانية في سبتمبر، وتقع على ولي الأمر مسئولية متابعة ذلك من خلال صفحة الاستعلام بالموقع.

وفي حالة قبول طلب التحويل بين المدارس بالنسبة للمرحلة الابتدائية، يُرفق مع الاستمارة إثبات قيد تخرج من KG 1 و شهادة ميلاد أصلية، وفي الإعدادي يرفق في التحويل إثبات قيد وبيان نجاح وشهادة ميلاد، وفي المرحلة الثانوية تتطلب شهادة ميلاد وبيان نجاح.