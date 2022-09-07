خدمات تقدمها محافظة القاهرة للمواطنين.. اعرف المستندات المطلوبة

أكدت محافظة القاهرة على توفير العديد من الخدمات من خلال المراكز التكنولوجية التابعة للأحياء من أجل تقدم خدمة أفضل للمواطنين، ومن تلك الخدمات وطرق الحصول عليها نقل رخصة إشغال طريق عام وطلب استخراج بيان يفيد سداد مخالفات إشغال طريق خاص بالمحلات وغيرها من الخدمات وفق تقرير محافظة القاهرة وهى كالتالى،

أولا: طلب نقل رخصة إشغال طريق فى حالة التنازل عن المحل

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة

- التوجه إلى الخزينه لدفع المستحقات المطلوبة

- استلام الخدمة

- التقديم يتم بواسطة مالك المحل أو مستأجر أو توكيل رسمى

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

المستندات المطلوبة:

- رخصة اشغال الطريق الصادرة

-الايصال الدال على سداد رسم النظر

- عقدتنازل عن الترخيص بالإشغال من المتنازل إلى المتنازل إليه

-صورة بطاقة الرقم القومى للمتنازل والمتنازل إليه

طلب استرداد مضبوطات اشغالات الطريق العام:

- تقديم طلب بالمستندات

-صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها

-صورة بطاقة الرقم القومى

-مستند ما يفيد ملكية تلك المضبوطات

- الايصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة

ثانيا: طلب استخراج بيان يفيد بسداد مخالفات إشغال طريق «خاص بالمحلات»

-ملء نموذج الحصول على الخدمة

- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة

- سداد رسوم البيان

- تأشيرة رئيس الحى

-صورة بطاقة الرقم القومى

-قسيمة سداد المخالفة أو صورة منها

- إخطار بمحضر المخالفة أو صورة منها

ثالثا: طلب عداد مؤقت لكشك:

الاجراءات :

- ملء طلب عام مقدم لرئيس الحى

- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة

- تعتمدالتأشيرة من رئيس الحى برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

- تسديد باقى الرسوم وتلقى الخدمة

رابعا: طلب استخراج رخصة بائع بالأسواق

المطلوب:

- بحث اجتماعى - صحيفة الحالة الجنائية

- صورة الشهادة الصحية

-صورة بطاقة الرقم القومى

- عدد2 صور شخصية للبائع

- الايصال الدال على سداد الرسوم

- ما يفيد الاشتراك فى التأمينات الإجتماعية