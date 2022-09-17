الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. «باقي أسبوع على الخريف»

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك فارق في درجات الحرارة ما بين فترات النهار والليل، وبخاصة فترة الظهيرة التي ستشهد أجواء حارة الرطبة، وفي فترة الليل ستنخفض درجات الحرارة وترتفع نسب البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات المبكرة من الصباح.

غانم: يفصلنا أسبوع عن بداية فصل الخريف

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «يفصلنا أسبوع عن بداية فصل الخريف، ومن المتوقع اليوم استمرار درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام وتتراوح بني 31 و 32 درجة مئوية على القاهرة الكبرى».

استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الصعيد

وأوضحت «غانم»، أن أجواء اليوم مائلة للحرارة على السواحل الشمالية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، إلا أن محافظات جنوب الصعيد ستشهد طقسًا شديدة الحرارة في فترات النهار، وفي الليل ستكون الأجواء معتدلة تماما على أغلب الأنحاء.