«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم بالقاهرة والمحافظات.. حار رطب نهارًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تراجع طفيف في درجات الحرارة، شمال البلاد، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب نهارًا على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم

وفيما يخص حالة الطقس اليوم توقعت «الأرصاد» أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 30 و32 درجة على القاهرة كما تنشط الرياح نسبيا لتعطي شعور أفضل بحرارة الطقس.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس الحالي تظل شديدة الحرارة على جنوب الصعيد حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة 37 درجة، فتصل في الفيوم اليوم العظمى لـ32، بني سويف 32، المنيا 33، أسيوط 33، سوهاج 36، قنا 37، الأقصر 38، أسوان 39، الوادي الجديد 37درجة مئوية.

درجات الحرارة على باقي المدن

وأشارت الهيئة، إلى أن درجات الحرارة التي من المتوقع أن تسجل انخفاضا اليوم الجمعة 16 سبتمبر وجاءت تفاصيلها على هذا النحو:

القاهرة 31 23

العاصمة الإدارية 32 22

6 أكتوبر 32 23

بنها 31 23

دمنهور 31 23

كفر الشيخ 30 23

المنصورة 31 23

دمياط 26 24

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 23

السويس 32 24

الزقازيق 31 24

شبين الكوم 31 23

طنطا 31 23

شلاتين 36 26

الإسكندرية 29 24

العلمين الجديدة 29 23

وادي النطرون 30 23

مطروح 29 24

السلوم 29 20

سيوة 32 21

العريش 30 23

رفح 29 22

الطور 33 24

كاترين 30 19

رأس سدر 34 22

نخل 31 17

طابا 32 24

نويبع 35 26

حلايب 32 25

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 26

مرسى علم 34 27.