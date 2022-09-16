موعد انتهاء فصل الصيف 2022 وبداية الشتاء.. «الأرصاد» توضح

أيام قليلة تفصلنا عن موعد انتهاء فصل الصيف 2022، حيث ينتظر عشاق الشتاء والأجواء الباردة انخفاض درجات الحرارة وتوقف الموجات الحارة التي ضربت البلاد، وقدوم فصل الخريف الذي يكون بداية لاستقرار حالة الطقس.

وفي السطور التالية، ينشر موقع «الوطن» في إطار سلسلة الموضوعات الخبرية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، موعد انتهاء فصل الصيف 2022، وفقًا لما ذكرته الهيئة العامة للأرصاد.

موعد انتهاء فصل الصيف 2022 في مصر

وعن موعد انتهاء فصل الصيف 2022، كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، موعد انتهائه فلكيا.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر شهدت خلال الصيف الجاري موجات حارة وارتفاعًا في درجات الحرارة والرطوبة.

ومن المتوقع وفق «غانم»، أن يكون موعد انتهاء فصل الصيف 2022 في مصر فلكيًا، يوم الخميس المقبل، الموافق 22 سبتمبر الجاري.

كما يكون موعد بداية فصل الخريف فلكيًا في تمام الساعة 3 و4 دقائق صباح الجمعة 23 سبتمبر الجاري، ويستمر نحو 93 يومًا و15 ساعة و50 دقيقة، وفق الحسابات الفلكية.

وقالت «غانم»، إن فصل الشتاء هذا العام، يبدأ رسميا يوم 21 ديسمبر 2022.

حالة الطقس خلال أواخر أيام الصيف

ومن المتوقع أن تشهد البلاد في أواخر فصل الصيف، طقسًا حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة ليلًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة رطبًا على جنوبي سيناء والبلاد، حيث تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 1 إلى 2 درجة مئوية.