الأرصاد الجوية تكشف طقس الإسكندرية خلال أيام الخريف.. أمطار تصل لسيول

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، السمات المناخية المتوقعة لطقس الإسكندرية خلال فصل الخريف، الذي سيبدأ رسميًا يوم الجمعة المقبلة الموافق 23 سبتمبر.

وأضافت «غانم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من أكثر السمات المناخية التي تميز فصل الخريف، زيادة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية خاصة الإسكندرية ومطروح والسواحل الغربية، ما يترتب عليها سقوط الأمطار ما بين شديدة ومتفاوتة الشدة على فترات طويلة ومتقطعة خلال أشهر الخريف الثلاثة.

وقالت «غانم» إن هذا يرجع للكثير من الكتل الهوائية الآتية من سطح البحر المتوسط خلال الخريف، بالإضافة إلى التعرض لعدد من المنخفضات المدارية المختلفة في تلك الفترة، وهذا يزيد من معدلات تساقط الأمطار التي تصل إلى حد السيول في جنوب جبال البحر الأحمر ومحافظات شمال الصعيد، بسبب الطبيعة الجبلية لتلك الأماكن.

وتابعت عضو المكتب الاعلامي بالأرصاد الجوية، أن طقس الإسكندرية سيشهد تغيرات مختلفة في درجات الحرارة ما بين فترات النهار والمساء طوال أشهر الخريف، إذ من المتوقع أن يكون هناك انخفاضًا في معدلات الحرارة يتراوح بين 7 و8 درجات بين الليل والنهار، وهذا أيضًا من سمات فصل الخريف الذي ننظر إليه كفصل انتقالي من حرارة الصيف العالية إلى الاستعداد لبرودة طقس الشتاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 31 23

العاصمة الإدارية 32 22

6 أكتوبر 32 23

بنها 31 23

دمنهور 31 23

كفر الشيخ 30 23

المنصورة 31 23

دمياط 26 24

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 23

السويس 32 24

الزقازيق 31 24

شبين الكوم 31 23

طنطا 31 23

شلاتين 36 26

الإسكندرية 29 24

العلمين الجديدة 29 23

وادي النطرون 30 23

مطروح 29 24

السلوم 29 20

سيوة 32 21

العريش 30 23

رفح 29 22

الطور 33 24

كاترين 30 19

رأس سدر 34 22

نخل 31 17

طابا 32 24

نويبع 35 26

حلايب 32 25

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 26

مرسى علم 34 27

الفيوم 32 23

بني سويف 32 22

المنيا 33 22

أسيوط 33 22

سوهاج 36 23

قنا 37 24

الأقصر 38 25

أسوان 39 26

الوادي الجديد 37 23

أبو سمبل 40 26

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 33 26.