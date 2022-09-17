3 شهادات أيزو لـ«إعلام القاهرة».. الجودة والسلامة المهنية واستمرارية الأعمال

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الإعلام على 3 شهادات أيزو ISO لأنظمة الإدارة والجودة وهي: «أيزو 9001» لجودة الجهاز الإداري، و«أيزو 45001» في الصحة والسلامة المهنية، و«أيزو 22301» في استمرارية الأعمال، وذلك بعد انتهاء الفريق الدولي والجهة المانحة للشهادة من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالكلية، واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد.

الخشت: كلية الإعلام من أوائل الكليات التي حصلت على الأيزو

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن كلية الإعلام تُعد من أوائل الكليات التي حصلت على «الأيزو» في استمرارية الأعمال من خلال تقييم خطتها للتعامل مع التهديدات التي فرضتها جائحة كورونا وتأثيرها على العملية التعليمية من خلال التحول إلى نظام التعليم المدمج، وتدريب وحدة التعليم الإلكتروني هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب على التعامل مع المنصات التعليمية في التدريس، وإجراء الامتحانات، وتحويل المناهج لمقررات إلكترونية، واكسابهم مهارات التعليم الالكتروني في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

توفير جميع متطلبات الأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق بها وبعراقتها، وبما يتناسب مع الرؤية للتحول إلى جامعات الجيل الرابع، ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية.

وقالت الدكتورة حنان جنيد، القائم بعمل عميد كلية الإعلام إن حصول الكلية على 3 شهادات أيزو يعكس جودة أدائها، والتطوير المستمر بها سواء على مستوى العملية التعليمية أو الإدارية، الذي نتج عن جهد وعمل جماعي مشترك بين منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرة إلى أن الكلية تستعد الفترة المقبلة لاستكمال إجراءات الحصول على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وكذلك استكمال إجراءات السعي للحصول على الاعتماد الدولي لبرامجها التعليمية من الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي.