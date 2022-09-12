«اقتصاد القاهرة» تنظم المؤتمر الدولي 33 للإحصاء والنمذجة.. غدًا

ينظم قسم الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، المؤتمر 33 للإحصاء والنمذجة في العلوم الاجتماعية والإنسانية، والذي تنظمه الكلية سنويًا منذ عام 1989، بمقر الكلية بجامعة القاهرة غدا الثلاثاء 13 سبتمبر 2022.

ويناقش المؤتمر الذي يقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة - يونسيف مصر- ورعاية البنك الأهلي المصري، العديد من المحاور والأوراق البحثية والدراسات العلمية التي أعدها علماء ومتخصصون في علم الإحصاء.

مشاركة عدد كبير من المتخصصين والعلماء في مجال علم الإحصاء

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمود السعيد، عميد الكلية، أهمية المؤتمر للباحثين، خاصةً وأنه يستقطب عدد كبير من المتخصصين والعلماء في مجال علم الإحصاء على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وذلك لمناقشة العديد من الأوراق العلمية التي تتناول أحدث التطورات والمستجدات في هذا العلم الهام.

ولفت إلى أن المؤتمر سيناقش 18 بحثًا وورقة علمية تغطي الموضوعات المتعلقة بالإحصاء التطبيقي والإحصاء الحيوي والنظريات الإحصائية، بينها 3 أبحاث خاصة بالباحثين الشباب، بالإضافة إلى عقد ندوة بعنوان Evidence and Statistics for Children بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

المؤتمر يستمر على مدار يومين

وأوضح عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن فعاليات المؤتمر ستستمر على مدار يومين، لذا فهي تمثل فرصة كبيرة لتبادل الآراء والخبرات بين المهتمين وأهل الاختصاص حول أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال العمل الإحصائي، وخطوة مهمة في مسيرة بناء مستقبل أفضل للعمل الإحصائي في مصر.