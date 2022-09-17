في اليوم العالمي لسلامة المرضى.. استشاري يوضح أساسيات الرعاية الصحيحة

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن سلامة المرضى من أساسيات الرعاية الصحية التخصصية، والهدف منها الحد من تعرض المرضى للأخطاء الشائعة والمخاطر الطارئة، التي قد يتعرضون لها خلال حصولهم على الرعايات الصحية المختلفة.

وأضاف «حتة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سلامة المرضى أمرًا رئيسيًا وبالغ الأهمية وهناك اتفاقًا وإجماعًا على تقديم الخدمات والرعاية الصحية بشكل فعال، ومتميز يتسم بدرجة عالية من الأمان على صحة المريض ومن حوله.

تكوين السلامة الغذائية

وأوضح استشاري الطب الوقائي، أنه لضمان تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بسلامة المرضى بشكل جيد، يستوجب اتباع التالي:

ـ التأكد من سلامة الأدوية، خاصة العقاقير المحظورة التي تؤثر بشكل سلبي على الأعضاء الكيميائية الجسم، فلا بد من وضع الأدوية في ثلاجات معدة خصيصًا لحفظها ولا بد من صرفها بتعليمات من الطبيب المتابع للحالة فقط.

ـ التأكد من الفحوصات والتحاليل وصور الدم الكامكلة، قبل إجراء أي عمليات جراحية، بهدف معرفة الحالة بشكل كامل.

ـ الحد من فرص حدوث العدوى، من خلال تعقيم الأيدي وارتداء القفازات الطبية وارتداء الكمامات الطبية.

ـ في حالة إجراء عمليات جراحية، يجرى الاستعداد وتجهيز المكان على أعلى قدر من الكفاءة.

ـ التخلص من نفايات العمليات الجراحية على الفور وبشكل مستمر.

ـ التهوية الجيدة لغرف العمليات الجراحية.

ـ توفير مكان للعزل احتياطيًا، لتجنب حدوث أي مشكلة طبية يسفر عنها أي فرص للعدوى.

تنظيم احتفالية كبرى اليوم بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى

كما أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أشرف اسماعيل، تنظيم احتفالية كبرى اليوم بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، بمشاركة منظمة الصحة العالمية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ولفيف من قيادات القطاع الطبي في مصر.