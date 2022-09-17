أسعار حلاوة المولد في المنوفية.. العلبة تبدأ من 40 جنيها

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال المولد النبوي الشريف، ويهتم الشعب المصري منذ القدم بشراء حلاوة المولد في مثل هذا التوقيت من كل عام للاحتفال بهذه المناسبة، يأتي ذلك بالتزامن مع بحث المواطنين عن أسعار حلاوة المولد في المنوفية خلال الساعات الماضية.

أسعار حلاوة المولد في المنوفية

وجاءت أسعار حلاوة المولد في المنوفية متفاوتة ما بين 40 جنيها للعبلة وتصل إلى 80 جنيها، حيث تختلف أسعارها من علبة إلى أخرى حسب النوع والخامة والمكونات، كما يبلغ سعر المتوسط لكيلو الحلاوة الفرط المشكل 70 جنيها، بينما سعر الحلاوة الفردي يبدأ من 50 جنيها مثل الملبن والكفوف، ويصل إلى 400 جنيه في بعض الأنواع مثل اللوزية والبندقية، بينما السمسية والسودانية تتراوح ما بين 70 و100 جنيه للكيلو الواحد، حسبما أكد علاء عز الدين، أحد التجار في المنوفية.

الرقابة على مصانع الحلويات

فيما أكد أنس الدبي، مدير عام التجارة الداخلية بمديرية تموين المنوفية، أن مديرية التموين على أهبة الاستعداد لاستقبال المولد النبوي الشريف خلال الفترة المقبلة، من خلال تشديد الرقابة على المصانع المنتجة للحلويات وكذا المحلات المختلفة الموجودة في جميع مراكز المحافظة، حيث يوجد تفتيش ومتابعة لـ أسعار حلاوة المولد في المنوفية.

وتابع «الدبي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يوجد رقابة على المواد الخام المستخدمة في التصنيع وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة، مشيرا أنه يوجد أكثر من 10 مصانع للحلويات في المنوفية، تقع أغلبها في مراكز شبين الكوم ومنوف وأشمون، مؤكدا أنه سيكون هناك منافذ لبيع الحلوى خلال الفترة المقبلة في محافظة المنوفية.